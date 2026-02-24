«От меня зависит, смогу ли я дать результат». Форвард «МЮ» Шешко – о матче с «Эвертоном»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко прокомментировал победу в матче с «Эвертоном» (1:0) в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

«Нам правда было важно выиграть этот матч. Было очень сложно. Мы бились, они бились. Это была поистине битва 50 на 50, но мы боролись до конца и победили. Я верю в себя, другие игроки – тоже. Они знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Конечно, от меня зависит, смогу ли я дать результат. Для меня важно стараться помогать команде. Именно поэтому я здесь. Неважно, 5 минут это или 90. Важно показать: если есть такая возможность, я могу себя проявить, и я очень этому рад», — приводит слова форварда ВВС.

Беньямин Шешко забил единственный мяч в этой встрече на 71-й минуте.

После этой игры «МЮ» с 48 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.