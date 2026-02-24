Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От меня зависит, смогу ли я дать результат». Форвард «МЮ» Шешко – о матче с «Эвертоном»

«От меня зависит, смогу ли я дать результат». Форвард «МЮ» Шешко – о матче с «Эвертоном»
Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко прокомментировал победу в матче с «Эвертоном» (1:0) в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Шешко – 71'    

«Нам правда было важно выиграть этот матч. Было очень сложно. Мы бились, они бились. Это была поистине битва 50 на 50, но мы боролись до конца и победили. Я верю в себя, другие игроки – тоже. Они знают, чего ждать, когда я выйду на поле. Конечно, от меня зависит, смогу ли я дать результат. Для меня важно стараться помогать команде. Именно поэтому я здесь. Неважно, 5 минут это или 90. Важно показать: если есть такая возможность, я могу себя проявить, и я очень этому рад», — приводит слова форварда ВВС.

Беньямин Шешко забил единственный мяч в этой встрече на 71-й минуте.

После этой игры «МЮ» с 48 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» и находится в топ-4 АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android