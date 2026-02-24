Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: Жерсон бы остался в «Зените», если бы не предложение от «Крузейро» — уверен на 100%

Семак: Жерсон бы остался в «Зените», если бы не предложение от «Крузейро» — уверен на 100%
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал быстрый уход из клуба бразильского полузащитника Жерсона.

— Хочется подробно остановиться на трансферной кампании. Вы уже чуть объяснили, почему у Жерсона не получилось. Но когда осенью говорили, что ничего не знаете о его желании уйти, вы лукавили?
— Нет, он был готов остаться в «Зените». Его бы никогда не отпустили, если бы клуб не получил выгодное предложение.

— Андрей Мостовой вот сразу чувствовал, что Жерсон надолго в «Зените» не задержится.
— У меня такого чувства не было. Я много раз разговаривал с Жерсоном. Уверен на 100%, он остался бы, если бы не предложение от «Крузейро».

— О чём вы подумали, когда узнали, что клуб решил его продать? Расстроились или испытали облегчение?
— Ни одного, ни второго. Ближе к зимнему перерыву мы уже понимали его возможности и качества, начали понимать, как его использовать. Если бы Жерсон остался, он бы играл. Любой игрок может захотеть уйти. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий, это уже безостановочная работа и рутина, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний хавбек Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года, сумма трансферной компенсации (по данным Transfermarkt) составила € 25 млн. В январе 2026 года футболист вернулся в Бразилию и стал игроком «Крузейро», сумма трансферной компенсации (по данным Transfermarkt) составила € 27 млн. В 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах Жерсон записал на свой счёт два гола.

Видео: «Крузейро» представил Жерсона роликом в стиле GTA

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android