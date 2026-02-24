Скидки
Гришин определил пять претендентов на медали в РПЛ

Гришин определил пять претендентов на медали в РПЛ
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин определил пять команд, которые будут бороться за призовые места.

«Ждём с нетерпением, когда возобновится чемпионат России. За всеми командами будет интересно следить. Особенно за первыми пятью командами: «Балтикой», «Локомотивом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом». Эти команды будут бороться за тройку призеров. «Балтику» зря многие списали», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика».

После 18 туров «Краснодар» возглавляет таблицу МИР РПЛ, имея в активе 40 очков. На один балл меньше у «Зенита», который занимает вторую строчку. Третьим идет «Локомотив» с 37 очками. В непосредственной близости расположились ЦСКА (36) и «Балтика» (35), сохраняя плотность в верхней части таблицы.

