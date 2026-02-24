Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: зимой «Зениту» было нужно меняться

Сергей Семак: зимой «Зениту» было нужно меняться
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о необходимых изменениях в клубе зимой 2026 года.

— Как меняется «Зенит» за зиму? И нужно ли ему меняться?
— Нужно. Нам было необходимо за это трансферное окно сбалансировать состав. Какие-то позиции у нас были перенасыщены, какие-то нужно было точечно усилить. Новичков не так много. Но взяли игроков именно туда, где они были необходимы, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Состав «Зенита» зимой 2026 года пополнили бразильский полузащитник Джон Джон, колумбийский нападающий Джон Дуран и центральный защитник сборной России Игорь Дивеев. При этом клуб покинули бразильский хавбек Жерсон, сербский защитник Страхиня Эракович и два нападающих — колумбиец Матео Кассьерра и аргентинец Лусиано Гонду.

Видео: Видеообращение Эраковича к болельщикам «Зенита»

