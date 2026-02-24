Скидки
Тренер «Байера» Юльманн высказался о предстоящем матче с «Олимпиакосом» в ЛЧ

Комментарии

Главный тренер леверкузенского «Байера» Каспер Юльманн прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
«Мы добились хорошего результата, и у нас хорошее положение, но оно может стать опасным, если отнесемся к игре легкомысленно. Будем подходить к матчу с серьезным настроем. Противостояние еще не закончено. Нужно показать свою лучшую игру против сильного соперника. Победа в первой игре ничего не меняет — мы готовимся как обычно: хотим сыграть активно и победить», — приводит слова Юлманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Греции, завершился победой гостей со счётом 2:0.

Топ-матчи вторника: «Интер» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, НБА и «Магнитка» — «Северсталь»
