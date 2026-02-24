Тренер «Олимпиакоса» высказался о предстоящем матче с леверкузенским «Байером» в ЛЧ

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с леверкузенским «Байером». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.

«Нам нужно набраться смелости, чтобы играть в свой футбол, действовать агрессивно и вовремя вступать в отбор. Это позволит нам больше владеть мячом по сравнению с двумя предыдущими матчами. Нам надо лучше контролировать мяч, чтобы показать более качественную игру», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Греции, завершился победой гостей со счётом 2:0.