Тренер «Олимпиакоса» высказался о предстоящем матче с леверкузенским «Байером» в ЛЧ
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал предстоящий стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с леверкузенским «Байером». Встреча состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 23:00 мск.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Нам нужно набраться смелости, чтобы играть в свой футбол, действовать агрессивно и вовремя вступать в отбор. Это позволит нам больше владеть мячом по сравнению с двумя предыдущими матчами. Нам надо лучше контролировать мяч, чтобы показать более качественную игру», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.
Напомним, первый стыковой матч, проходивший в Греции, завершился победой гостей со счётом 2:0.
