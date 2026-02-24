Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер: не думаю, что Дьёкереш — нападающий мирового класса

Каррагер: не думаю, что Дьёкереш — нападающий мирового класса
Комментарии

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил уровень шведского форварда лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

«Я не думаю, что Дьёкереш — нападающий мирового класса или идеальный форвард для «Арсенала» на ближайшие пять лет. Но мне очень нравится его менталитет. У него нет ни капли неуверенности: он просто получает мяч и забивает. В этом есть что-то от Алана Ширера — именно в плане отношения и уверенности», — приводит слова Каррагера The Touchline.

В нынешнем сезоне на счету форварда уже 15 забитых мячей и две результативные передачи. С 17 очками по системе «гол+пас» Дьёкереш является самым продуктивным игроком «Арсенала» в текущей кампании.

Материалы по теме
Дьёкереш — лучший игрок «Арсенала» в текущем сезоне по системе «гол+пас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android