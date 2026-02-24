Каррагер: не думаю, что Дьёкереш — нападающий мирового класса

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил уровень шведского форварда лондонского «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

«Я не думаю, что Дьёкереш — нападающий мирового класса или идеальный форвард для «Арсенала» на ближайшие пять лет. Но мне очень нравится его менталитет. У него нет ни капли неуверенности: он просто получает мяч и забивает. В этом есть что-то от Алана Ширера — именно в плане отношения и уверенности», — приводит слова Каррагера The Touchline.

В нынешнем сезоне на счету форварда уже 15 забитых мячей и две результативные передачи. С 17 очками по системе «гол+пас» Дьёкереш является самым продуктивным игроком «Арсенала» в текущей кампании.