Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак предложил расширить РПЛ до 18 команд вместо ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с инициативой увеличить число участников РПЛ до 18 клубов вместо ужесточения лимита на иностранных игроков.

— Вы говорили, что при лимите в пять иностранцев на поле и 10 в заявке про успешное выступление в Лиге чемпионов можно будет забыть. Вы понимаете, для чего это всё делается?
— Нет, не понимаю. Кто придёт вместо легионеров, чьи места из заявки уберут?

— Скорее всего, игроки из Первой лиги.
— Вот! И в большинстве команд речь будет идти не о молодых, а об опытных игроках. Особенно в тех клубах, которые будет решать вопрос о выживании. Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд. Если вы сейчас разрешите иметь пять легионеров на поле при 10 в заявке, то кто, скажите, будет держать ещё пять легионеров на скамейке? Посмотрите на «Карабах» в Лиге чемпионов, на «Пафос». Их единственный шанс ― пригласить легионеров, чтобы иметь шанс на хорошее выступление, а потом заработать хорошие деньги.

— У вас была возможность донести свою позицию до министра спорта Дегтярёва?
— Нет. У нас есть только тренерский совет. На нём все были согласны, что новый лимит не сделает наш футбол сильнее.

— А если бы была возможность с ним поговорить, какие бы аргументы привели?
— Чтобы приводить аргументы, нужно понимать, зачем это делается. Если мы хотим иметь сильный чемпионат с сильными россиянами, которые будут получать место в составе не за паспорт, а после того, как это место выгрызут, такой лимит нам не нужен, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
