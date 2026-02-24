«МЮ» обыграл «Эвертон» в АПЛ, Пакьяо и Мейвезер подерутся в Лас-Вегасе. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Эвертон» в матче чемпионата Англии, легендарные боксёры Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут бой-реванш в сентябре 2026 года, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в клуб американской МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».