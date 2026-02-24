«МЮ» обыграл «Эвертон» в АПЛ, Пакьяо и Мейвезер подерутся в Лас-Вегасе. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Эвертон» в матче чемпионата Англии, легендарные боксёры Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут бой-реванш в сентябре 2026 года, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в клуб американской МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» и находится в топ-4 АПЛ.
- Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут реванш 19 сентября.
- Клуб МЛС близок к подписанию Антуана Гризманна из «Атлетико» — Фабрицио Романо.
- Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Дональдом Трампом.
- «Барселона» отказалась продавать Ламина Ямаля в «ПСЖ» за € 250 млн, Лапорта подтвердил.
- Бывший клуб Карпина уволил главного тренера после серии поражений.
- УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Федерико Вальверде.
- «Торино» уволил Марко Барони, новым тренером стал Роберто Д′Аверса.
- Аделия Петросян потеряла свой багаж по прилёте в Москву после Олимпиады в Италии.
- Оксана Селехметьева обыграла Алисию Паркс на старте турнира WTA-250 в Остине.
- Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине, где сыграет с Селехметьевой.
- ITIA отстранило от соревнований троих теннисистов из России и Сербии.
- Лидер Востока НБА «Детройт» уступил «Сан-Антонио». У Вембаньямы и Каннингема — дабл-даблы.
