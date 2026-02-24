Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

24 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, бокс, баскетбол, НБА, теннис

«МЮ» обыграл «Эвертон» в АПЛ, Пакьяо и Мейвезер подерутся в Лас-Вегасе. Главное к утру
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» победил на выезде «Эвертон» в матче чемпионата Англии, легендарные боксёры Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер проведут бой-реванш в сентябре 2026 года, нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в клуб американской МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» и находится в топ-4 АПЛ.
  2. Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо проведут реванш 19 сентября.
  3. Клуб МЛС близок к подписанию Антуана Гризманна из «Атлетико» — Фабрицио Романо.
  4. Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Дональдом Трампом.
  5. «Барселона» отказалась продавать Ламина Ямаля в «ПСЖ» за € 250 млн, Лапорта подтвердил.
  6. Бывший клуб Карпина уволил главного тренера после серии поражений.
  7. УЕФА отклонил жалобу «Бенфики» на Федерико Вальверде.
  8. «Торино» уволил Марко Барони, новым тренером стал Роберто Д′Аверса.
  9. Аделия Петросян потеряла свой багаж по прилёте в Москву после Олимпиады в Италии.
  10. Оксана Селехметьева обыграла Алисию Паркс на старте турнира WTA-250 в Остине.
  11. Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира в Остине, где сыграет с Селехметьевой.
  12. ITIA отстранило от соревнований троих теннисистов из России и Сербии.
  13. Лидер Востока НБА «Детройт» уступил «Сан-Антонио». У Вембаньямы и Каннингема — дабл-даблы.
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, НБА и «Магнитка» — «Северсталь»
Топ-матчи вторника: «Интер» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, НБА и «Магнитка» — «Северсталь»
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 24 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android