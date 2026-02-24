Скидки
Главная Футбол Новости

«Даже не стать чемпионами». Сергей Семак назвал главную цель «Зенита»

«Даже не стать чемпионами». Сергей Семак назвал главную цель «Зенита»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал главную цель команды.

— Как вы заставляете футболистов продолжать хотеть побеждать?
— Заставить невозможно. Должен быть характер. Наша главная цель — даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации. Есть игроки, которые относятся к футболу как к работе. А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче — они всегда голодны. Мы пытаемся разнообразить процесс, видоизменять подход, тренировочный процесс, чтобы игрокам было интереснее. Но все ребята профессионалы, они хорошо делают свою работу. Хотя быть голодным эмоционально, повторюсь, каждый год сложно, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Сергеем Семаком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
