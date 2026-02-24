Скидки
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Футбол

Роналду отреагировал на пост Линдси Вонн о выписке из больницы после страшной травмы на ОИ

Комментарии

Португальский нападающий Криштиану Роналду прокомментировал пост 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, в котором она сообщила о своей выписке из больницы после страшной травмы, полученной 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх — 2026.

«Чемпионов определяют не только моменты победы, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси, твоя сила выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются», — написал Роналду в комментариях к посту Вонн.

Олимпийская чемпионка Ванкувера 2010 года Линдси Вонн в декабре 2024-го возобновила карьеру после почти шестилетней паузы и на ОИ-2026 выступала с повреждением крестообразной связки.

