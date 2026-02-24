Скидки
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Бензема получил травму и может пропустить ближайшие матчи Про-Лиги

Бензема получил травму и может пропустить ближайшие матчи Про-Лиги
Комментарии

Форвард «Аль-Хиляля» Карим Бензема получил травму приводящей мышцы бедра. Его участие в матче 10-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Таавуном» находится под серьёзным вопросом. Французский нападающий должен пройти медицинское обследование, после которого станут известны характер травмы и сроки восстановления.

На официальной странице клуба «Аль-Хиляль» в социальной сети X сообщается о травме игрока, полученной во время последней тренировки. Ожидается, что сегодня, 24 февраля, Бензема пройдёт дополнительное обследование, чтобы медицинский персонал мог определить точные детали состояния его здоровья.

В феврале этого года Бензема подписал контракт с «Аль-Хилялем», перейдя из «Аль-Иттихада» в качестве свободного агента. С момента перехода он сыграл три матча за новый клуб, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

