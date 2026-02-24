Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 24 февраля

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 24 февраля
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, состоятся четыре ответных матча стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 24 февраля (время московское):

20:45. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Брюгге» (Бельгия);
23:00. «Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция);
23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан);
23:00. «Интер» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Экспресс на матчи Лиги чемпионов 24 февраля 2026 года
Экспресс на матчи Лиги чемпионов 24 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android