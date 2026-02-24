Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, состоятся четыре ответных матча стыковых матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 24 февраля (время московское):

20:45. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Брюгге» (Бельгия);

23:00. «Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция);

23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан);

23:00. «Интер» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.