Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
20:45 Мск
Кэррик — о Ламменсе: вратарь должен быть надёжным и заслуживающим доверия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал игру голкипера команды Сенне Ламменса после победы над «Эвертоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Шешко – 71'    

По информации BBC, Кэррик узнал, что его бывший одноклубник по «Юнайтед» Эдвин ван дер Сар анализировал матч по телевизору вместе с бывшим футболистом сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагером. В ходе пресс-конференции Кэррик осторожно ответил на вопрос о возможности провести параллели между двумя вратарями.

«Мне нужно быть осторожнее в своих словах. Не хочу их сравнивать, потому что считаю это несправедливым по отношению к Сенне. Но сходства, безусловно, есть. Вратарь должен быть надёжным и заслуживающим доверия. Вместо того чтобы создавать хаос, он должен его устранять и успокаивать ситуацию. Думаю, Сенне именно такой.

Порой он довольно тих и скромен, но в нём есть настоящая сталь. Для некоторых это большая роль, важно чувствовать себя комфортно в своей обстановке. Иногда это требует времени, иногда — нет, но он обладает спокойствием и самообладанием. Это очень помогает тем, кто находится перед ним», — приводит слова Кэррика BBC.

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений при Кэррике до шести матчей
