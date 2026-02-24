Скидки
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Бубнов ответил, может ли «Локомотив» в ближайшие годы стать чемпионом РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли московский «Локомотив» в ближайшие годы выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар», на второй строчке располагается «Зенит».

— «Локомотив» может в ближайшие годы стать чемпионом?
— В ближайшие — нет. У него для этого нет ресурса. И, на мой взгляд, Галактионову всё-таки не хватает опыта, чтобы решать серьёзные задачи, — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.

Напомним, действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

Александр Бубнов раскрыл, что ему не нравится в Андрее Аршавине
Комментарии
