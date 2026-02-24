Скидки
Главная Футбол Новости

Фердинанд: Моуринью сделал достаточно для темнокожих футболистов, в нём ни капли расизма

Фердинанд: Моуринью сделал достаточно для темнокожих футболистов, в нём ни капли расизма
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о словах тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе мадридский клуб одержал победу над «Бенфикой» со счётом 1:0 в стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА. Во время игры Винисиус сообщил арбитру Франсуа Летексье, что полузащитник Джанлука Престианни назвал его обезьяной, прикрыв рот футболкой. Престианни, в свою очередь, заявил, что не оскорблял бразильца.

После матча Моуринью, возглавляющий «Бенфику», отметил: «Что-то не так. На каждом стадионе, где Винисиус играет, всегда что-то случается».

«Думаю, через какое-то время Жозе сядет и подумает: «Возможно, я поступил неправильно». Эти слова не делают Моуринью расистом. Думаю, Жозе Моуринью сделал достаточно для темнокожих футболистов со всего мира, которые смотрят на него как на отца, чтобы предположить, в нём нет ни капли расизма», — приводит слова Фердинанда Mirror.

УЕФА временно отстранил полузащитника «Бенфики» от матчей в еврокубках.

