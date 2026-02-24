Дюгарри — о критике Мбаппе: это смешно. Если испанцам он надоел, пускай вернут нам

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о критиках нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Ранее в испанских СМИ невысоко оценили игру форварда «сливочных» в последних матчах.

«Считаю это умопомрачительным. Это смешно. Если испанцы не хотят больше его видеть у себя, пускай вернут нам. И тогда Килиан сделает счастливыми много других людей, полагаю. Но, честно говоря, очень смешно. В «Реале», думаю, и без того слишком много игроков, которые не должны там быть. Они слишком переоценены», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024-го. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако».