Сергей Семак: самый большой страх в жизни — потерять рассудок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своём самом большом страхе.

— Акинфеев говорил, что для него самый большой страх ― потерять возможность смотреть на солнце и слышать пение птиц. Какой у вас самый большой страх?

— На всё воля божья. Но для меня — потерять рассудок, чтобы в старости не быть обузой, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

49-летний Сергей Семак (27 февраля специалисту исполнится 50 лет) возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. В шести первых сезонах под руководством Семака сине-бело-голубые неизменно становились чемпионами. В сезоне-2024/2025 гегемонию петербуржцев прервал «Краснодар», который опережает «Зенит» на одно очко и в чемпионской гонке сезона-2025/2026 по итогам осенней части.

