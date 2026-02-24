Скидки
Главная Футбол Новости

Черчесов прокомментировал трансфер Пряхина из «Балтики» в «Ахмат»

Черчесов прокомментировал трансфер Пряхина из «Балтики» в «Ахмат»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал трансфер полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина. По словам специалиста, вариант этой сделки возник совершенно случайно. Грозненцы подписали с 23-летним футболистом контракт на три с половиной года.

— Абсолютно случайно узнал, что есть какие‑то нюансы, есть возможность его приобрести. Естественно, мы быстро среагировали. Теперь футболист у нас. И мы рады его иметь. Надеюсь, он тоже чувствует, что попал в свою среду, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Пряхин играл в «Балтике» около четырёх лет. Он провёл за команду 102 матча, в которых успел отметиться 12 голами и восемью ассистами.

«Ахмат» готовится к борьбе за топ-6? Есть важная причина для такой перестройки
«Ахмат» готовится к борьбе за топ-6? Есть важная причина для такой перестройки
