Никитин — о трансферах ЦСКА: сделали очень качественные усиления

Никитин — о трансферах ЦСКА: сделали очень качественные усиления
Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал работу ЦСКА на зимнем трансферном рынке. В состав московского клуба вошли защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.

«У ЦСКА очень хорошая трансферная кампания. По именам они сделали очень качественные усиления. Думаю, со всеми игроками попали в точку. У ЦСКА хороший симбиоз молодости и опыта. Акинфеев снова будет брать на себя бремя лидерства. Но он и так это всегда делает», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

После первой части сезона ЦСКА занимает четвёртое место в таблице РПЛ, отставая на четыре очка от лидирующего «Краснодара».

