Константин Генич: состав ЦСКА — это чемпионская история

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что московский ЦСКА обладает достаточным составом, чтобы завоевать чемпионский титул Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России этого сезона армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.

«На мой взгляд, сейчас основной состав ЦСКА — это прямо чемпионская история. Вот именно основной состав. Всё, что касается обоймы и тех игроков, которые будут выходить на замену… Понятно, что Лусиано будет подменять Мусаев, понятно, что есть Козлов, который может выйти на два фланга. Но в остальном… Согласись (обращается к Шнякину. — Прим. «Чемпионата»), что обойма армейская сильная.

Нет, не обойма, а основа. На мой взгляд, ЦСКА – теневой фаворит чемпионской гонки», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».