Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: состав ЦСКА — это чемпионская история

Константин Генич: состав ЦСКА — это чемпионская история
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что московский ЦСКА обладает достаточным составом, чтобы завоевать чемпионский титул Мир РПЛ. После 18 туров чемпионата России этого сезона армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице.

«На мой взгляд, сейчас основной состав ЦСКА — это прямо чемпионская история. Вот именно основной состав. Всё, что касается обоймы и тех игроков, которые будут выходить на замену… Понятно, что Лусиано будет подменять Мусаев, понятно, что есть Козлов, который может выйти на два фланга. Но в остальном… Согласись (обращается к Шнякину. — Прим. «Чемпионата»), что обойма армейская сильная.

Нет, не обойма, а основа. На мой взгляд, ЦСКА – теневой фаворит чемпионской гонки», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич: «Локомотив» очень легковесен в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android