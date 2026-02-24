Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Погребняк: очень жаль, что Адвокат ушёл из сборной Кюрасао. Интерес к их игре на ЧМ пропал

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал уход Дика Адвоката с поста главного тренера сборной Кюрасао по футболу.

«После ухода Дика Адвоката из сборной Кюрасао интерес к их выступлению на чемпионате мира с моей стороны пропал. Очень жаль, расстроился из-за ухода Дика», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что нидерландский специалист покинул свою должность из-за серьёзных проблем со здоровьем у дочери. Дик Адвокат возглавлял сборную Кюрасао с 2024 года. Под его руководством команда смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026, который пройдёт этим летом на стадионах США, Мексики и Канады.

Дик Адвокат также известен по работе в России, где тренировал санкт-петербургский «Зенит» и национальную команду. Сине-бело-голубых он привёл к победе в чемпионате России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

