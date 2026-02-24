«Чемпионат» подарил детям возможность стать частью футбольного праздника

21–22 февраля 2026 года спортивный портал «Чемпионат» совместно с МООВ «Клуб волонтеров» организовали поездку воспитанников ГКУ ВО «Камешковский детский дом» из Владимирской области и Центра содействия семейного воспитания №9 Санкт-Петербурга на международный футбольный турнир «Кубок Легенд» в Москву. Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Открывая спорт».

Дети смогли побывать на турнире в качестве зрителей, а также почувствовать себя частью команды организаторов. Ребята выводили футболистов на поле и помогали в качестве болбоев – подавали мячи и своими глазами видели, как создаётся настоящий праздник спорта. После игр воспитанники пообщались с легендами ведущих российских клубов — «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», а также со звёздами мирового футбола. Ребята взяли автографы, сделали фотографии на память и получили подарки от «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «На Кубке Легенд дети впервые оказались так близко к настоящим легендам. Мы верим, что спорт может стать для них опорой и вдохновением. Для «Чемпионата» это не просто спецпроект, а часть нашей ответственности перед аудиторией и обществом».

Антон Стременовский, директор МООВ «Клуб волонтёров»: «Очень рад, что наш проект набирает обороты, и мы вместе с «Чемпионатом» организовываем классные мероприятия для детей! Подумайте только, ребята пообщались с такими футболистами, как Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев, у которых на троих больше двух десятков побед в чемпионате России, победа в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, – фантастика! Такие события запомнятся детям на всю жизнь и послужат отличной мотивацией, чтобы они ещё больше полюбили футбол. Хочу ещё раз сказать огромное спасибо «Чемпионату» за классную возможность сделать ребят ближе к большому спорту!»

Проект «Открывая спорт» реализуется спортивным порталом «Чемпионат» совместно с МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке профессиональных спортивных клубов и организаторов мероприятий. Цель проекта – помощь в социализации и вовлечение в спорт детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.