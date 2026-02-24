Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чемпионат» подарил детям возможность стать частью футбольного праздника

«Чемпионат» подарил детям возможность стать частью футбольного праздника
Комментарии

21–22 февраля 2026 года спортивный портал «Чемпионат» совместно с МООВ «Клуб волонтеров» организовали поездку воспитанников ГКУ ВО «Камешковский детский дом» из Владимирской области и Центра содействия семейного воспитания №9 Санкт-Петербурга на международный футбольный турнир «Кубок Легенд» в Москву. Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Открывая спорт».

Дети смогли побывать на турнире в качестве зрителей, а также почувствовать себя частью команды организаторов. Ребята выводили футболистов на поле и помогали в качестве болбоев – подавали мячи и своими глазами видели, как создаётся настоящий праздник спорта. После игр воспитанники пообщались с легендами ведущих российских клубов — «Спартака», «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива», а также со звёздами мирового футбола. Ребята взяли автографы, сделали фотографии на память и получили подарки от «Чемпионата».

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «На Кубке Легенд дети впервые оказались так близко к настоящим легендам. Мы верим, что спорт может стать для них опорой и вдохновением. Для «Чемпионата» это не просто спецпроект, а часть нашей ответственности перед аудиторией и обществом».

Антон Стременовский, директор МООВ «Клуб волонтёров»: «Очень рад, что наш проект набирает обороты, и мы вместе с «Чемпионатом» организовываем классные мероприятия для детей! Подумайте только, ребята пообщались с такими футболистами, как Андрей Тихонов, Егор Титов и Дмитрий Аленичев, у которых на троих больше двух десятков побед в чемпионате России, победа в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, – фантастика! Такие события запомнятся детям на всю жизнь и послужат отличной мотивацией, чтобы они ещё больше полюбили футбол. Хочу ещё раз сказать огромное спасибо «Чемпионату» за классную возможность сделать ребят ближе к большому спорту!»

Проект «Открывая спорт» реализуется спортивным порталом «Чемпионат» совместно с МООВ «Клуб волонтёров» при поддержке профессиональных спортивных клубов и организаторов мероприятий. Цель проекта – помощь в социализации и вовлечение в спорт детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Материалы по теме
Бубнов заявил, что Сергей Семак работает в «Зените» благодаря Геннадию Орлову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android