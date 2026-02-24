Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Бывший профессиональный футболист получил тюремный срок за избиение женщины-полицейского

Бывший профессиональный футболист получил тюремный срок за избиение женщины-полицейского
Комментарии

Неназванный экс-футболист был осуждён на полгода за то, что сломал нос женщине-полицейскому. Об этом сообщает французское онлайн-издание Le Parisien. Источник отмечает, что бывший футболист некогда проходил подготовку в «Ренне».

Инцидент между спортсменом и представительницей правоохранительных органов произошёл в ночь с субботы на воскресенье в баре. Около трёх часов ночи началась драка, на место были вызваны полицейские. 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс удар женщине-полицейскому и её коллеге.

Обвиняемый не отрицал произошедшего, но уточнял, что не помнит событий злополучной ночи. Отмечается, что бывший профессиональный футболист принёс извинения сотруднице полиции.

