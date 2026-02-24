Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, чем был недоволен в осенней части сезона

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, чем был недоволен в осенней части сезона
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем остался недоволен по итогам осенней части сезона-2025/2026.

— Чем вы были недовольны осенью?
— Мы запоздали с подготовкой. Жерсон приехал поздно после клубного чемпионата мира, был уставшим. Это в итоге стало одной из причин, почему у него не получилось. Плюс ситуация с Венделом, которого сначала продали, а потом он вернулся. Мы же изначально рассматривали Жерсона на позицию Вендела ― вторым опорным. В итоге на предсезонке у нас сначала был недобор на эту позицию: мы и Дугласа там использовали, и Педро в центр передвинули. Сейчас же пытаемся, повторюсь, сбалансировать состав, чтобы такого не повторилось, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android