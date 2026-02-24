Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, чем был недоволен в осенней части сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем остался недоволен по итогам осенней части сезона-2025/2026.

— Чем вы были недовольны осенью?

— Мы запоздали с подготовкой. Жерсон приехал поздно после клубного чемпионата мира, был уставшим. Это в итоге стало одной из причин, почему у него не получилось. Плюс ситуация с Венделом, которого сначала продали, а потом он вернулся. Мы же изначально рассматривали Жерсона на позицию Вендела ― вторым опорным. В итоге на предсезонке у нас сначала был недобор на эту позицию: мы и Дугласа там использовали, и Педро в центр передвинули. Сейчас же пытаемся, повторюсь, сбалансировать состав, чтобы такого не повторилось, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.