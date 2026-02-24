Скидки
Атлетико Мадрид — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
20:45 Мск
Погребняк: по РПЛ не скучал, но за чемпионской гонкой посмотреть будет интересно

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк сообщил, что не скучал по Мир Российской Премьер-Лиги по время зимнего перерыва. После 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Второе — «Зенит». Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

«По чемпионату России не скучал, было достаточно разнообразия со стороны европейских чемпионатов, Лиги чемпионов. Но всё равно интерес из-за возобновления РПЛ есть, очень хочется посмотреть на борьбу между «Зенитом», «Краснодаром», ЦСКА и «Локо». «Зенит» и «Краснодар» — понятно, ЦСКА хорошо усилился, они в гонке, и будем пристально следить за «Локомотивом», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

