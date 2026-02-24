«Эвертон» не может выиграть дома в семи матчах подряд, уступив «Манчестер Юнайтед»
«Эвертон» продолжает серию безвыигрышных матчей на домашнем стадионе, не побеждая в семи встречах подряд. В последнем матче 27-го тура АПЛ команда уступила «Манчестер Юнайтед» на своём поле в Ливерпуле.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Шешко – 71'
Для «ирисок» это стало очередной неудачей, поскольку последний раз они одержали победу на домашнем стадионе ещё в начале декабря, когда разгромили «Ноттингем Форест» со счётом 3:0. После этого последовали семь матчей, в которых «Эвертон» сумел набрать лишь две ничьи и потерпел пять поражений.
На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице английского чемпионата с 37 очками. В следующем туре «Эвертону» предстоит встретиться с «Ньюкаслом».
