Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак подробно объяснил причины обмена Лусиано на Дивеева из ЦСКА

Комментарии
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об обмене футболистами с ПФК ЦСКА этой зимой. Петербуржцы отдали москвичам аргентинского форварда Лусиано Гонду, а в обратном направлении отправился защитник Игорь Дивеев.

— Главная загадка трансферного окна для меня — уход Лусиано Гонду. Он прекрасно провёл первый сезон, а потом что-то сломалось. Почему он перестал ярко играть, почему вы решили его отпустить?
— Почему он перестал ярко играть — я не могу вам сказать. Это для нас самих, к сожалению, неожиданность. Первый его сезон действительно был блестящий. Возможно, это был тот случай, когда новый клуб положительно эмоционально влияет на игрока. Но в этом сезоне всё пошло на убыль, у него даже перестали возникать моменты, когда он выходил на поле. Хотя, на мой взгляд, Лусиано ― потрясающий и трудолюбивый парень, очень скромный. Но во втором сезоне у него не получилось. Мы же могли ждать, пока его прорвёт. На место форварда у нас были Кассьерра и Соболев, на место левого полузащитника Глушенков и Луис Энрике. Мы не могли себе позволить давать Лусиано много шансов. Уверен, переход в ЦСКА пойдёт ему на пользу. От его обмена на Дивеева выиграли все.

— Решение ваше?
— Я был не против. Нам нужен был Дивеев и из-за его качеств, и из-за его паспорта. Игорь отлично играет на втором этаже. Нам не хватало такого игрока. Все наши центральные защитники уступают ему в ведении верховых единоборств. У него хороший первый пас, чего нам тоже не хватало. У нас и так была неплохая линия обороны, но в атаке мы сильно прибавим после этого трансфера, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

