Тренер «Фиорентины» Ваноли прокомментировал победу над «Пизой» в матче 26-го тура Серии А

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли прокомментировал победу команды над «Пизой» в матче 26-го тура Серии А.

«Думаю, это крайне необходимая и решающая победа, посвящённая нашим болельщикам, которым мы до сих пор доставляли так мало радости. Мы вели с ними личные беседы, но они ни разу не отказались от своей поддержки. Разница между первым и вторым таймом в том, что они улучшили свою игру, в то время как мы немного запоздали с ускорением темпа. Нам нужно понимать моменты, однако теперь у нас также есть дух, чтобы терпеть, но организованно.

Когда устали, нужно защищаться с мячом. Нужно больше вести мяч и сохранять хладнокровие, нам не хватает лидера, который мог бы справляться с такими ситуациями. Для меня важен настрой, а не игровая схема, например, как интерпретировать защиту втроём. Когда я внёс изменения, сделал это, чтобы дать игрокам психологическую подготовку. Нам нужен был свежий воздух», — приводит слова Ваноли FiorentinaNews.

Благодаря победе над «Пизой» «фиалки» поднялись уже на 17-е место в турнирной таблице Серии А и покинули зону вылета. У команды 24 очка после 26 матчей.