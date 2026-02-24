Бубнов ответил, может ли «Спартак» обойти «Балтику» в турнирной таблице РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, способен ли московский «Спартак» обойти калининградскую «Балтику» в турнирной таблице Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Краснодар», на второй строчке располагается «Зенит». «Спартак» — шестой, «Балтика» — пятая.

— Александр Викторович, скажите, пожалуйста, «Спартак» может обойти в турнирной таблице «Балтику»?

— Да. Потому что у них и уровень игры, и исполнительское [мастерство] значительно выше классом, чем у «Балтики», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.