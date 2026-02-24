Сергей Семак рассказал, почему у Жерсона не получилось в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход из клуба бразильского полузащитника Жерсона, который перешёл в «Крузейро» этой зимой.

— Почему тогда отпустили Жерсона?

— Повторюсь: изначально Жерсон был заменой Венделу. Потом уход Вендела отменился. Это стечение обстоятельств. Мы пытались их совместить. Жерсон — качественный игрок, но ему было нужно время. В прошлом сезоне он провёл под 70 матчей. Все тестирования показывали, что он приехал к нам вымотанным. Он сам мне говорил, что у него нет свежести и силы в ногах.

— В контексте Жерсона превалировало мнение, что всё было понятно по его грустному лицу в «Зените», что он играл «на отвали».

— Так много стало психологов, которые готовы по выражению лица определить, какой человек перед ними. Если так рассуждать, то половина команды не должна играть в футбол вообще. Я всего этого не ощущал. Жерсону нужно было время. Он не ожидал, что в РПЛ такая высокая интенсивность борьбы. А к любому процессу нужно приспособиться, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.