«Андрей любит громко говорить». Павлюченко ответил Аршавину на заявление о «Спартаке»

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко ответил на слова заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина, что московский «Спартак» не является топ-клубом на данный момент.

— Аршавин сказал, что «Спартак» — больше не топ-клуб. Как реагируете на такое?

— Андрей Аршавин любит громко говорить. «Спартак» был и всегда будет топ-клубом. Да, в последнее время команда не очень хорошо выступает, нет трофеев, но «Спартак» — это всегда топ, — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков.