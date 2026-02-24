Главный тренер «Зенита» Семак ответил на критику игры его команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику своей команды со стороны экспертов за скучную игру.

— Наверное, главное впечатление от «Зенита» последних двух сезонов — за игрой вашей команды стало скучнее смотреть. Особенно если исходить из возможностей состава. Вы согласны с этой оценкой?

— Это достаточно субъективное мнение. А что подразумевается под зрелищностью? Количество моментов, ударов или голов? На протяжении восьми сезонов мы демонстрируем хорошую результативность. Да, после потери очков в Казани, где мы заслуживали победы, была серия неубедительных матчей. И игра, и результат нас не радовали. Причин всегда много, но в течение сезона смогли исправить ситуацию. К зимнему перерыву подошли с нормальной игрой и надёжностью в обороне. Уровень мы держим, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.