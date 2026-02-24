Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак ответил на критику игры его команды

Главный тренер «Зенита» Семак ответил на критику игры его команды
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику своей команды со стороны экспертов за скучную игру.

— Наверное, главное впечатление от «Зенита» последних двух сезонов — за игрой вашей команды стало скучнее смотреть. Особенно если исходить из возможностей состава. Вы согласны с этой оценкой?
— Это достаточно субъективное мнение. А что подразумевается под зрелищностью? Количество моментов, ударов или голов? На протяжении восьми сезонов мы демонстрируем хорошую результативность. Да, после потери очков в Казани, где мы заслуживали победы, была серия неубедительных матчей. И игра, и результат нас не радовали. Причин всегда много, но в течение сезона смогли исправить ситуацию. К зимнему перерыву подошли с нормальной игрой и надёжностью в обороне. Уровень мы держим, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android