Марсело Гальярдо покидает «Ривер Плейт», его заменит Хорхе Сампаоли

Клуб «Ривер Плейт» официально объявил о расторжении контракта с тренером Марсело Гальярдо. На официальной странице клуба в соцсети Х сообщается, что 50-летний специалист больше не возглавляет команду, так как обе стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. Основной причиной увольнения Гальярдо стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

Под руководством Гальярдо «Ривер Плейт» провёл 510 матчей, одержав 269 побед, сыграв 128 раз вничью и потерпев 113 поражений. В данный момент команда занимает 10-е место в группе B Апертуры. По информации СМИ, клуб уже нашёл замену Гальярдо. Команду возглавит Хорхе Сампаоли, известный своей работой с аргентинской сборной и клубами, такими как «Марсель», «Севилья», «Ренн», «Сантос», «Атлетико Минейро» и национальной командой Чили.