Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Форвард «Ньюкасла» Мёрфи: игра с «Карабахом» будет непростой, но приятно вернуться домой

Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи высказался перед предстоящим вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Встреча состоится во вторник, 24 февраля. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 6:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
«Приятно вернуться домой. Мы провели четыре очень тяжёлых выездных матча подряд, возвращение в нашу «гостиную», если можно так выразиться, — это то, чего мы все очень ждём. Здорово снова оказаться перед нашими болельщиками и играть на своём стадионе. Мы понимаем, что игра будет непростой, нам ещё многое предстоит сделать, но просто счастливы вернуться», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Хау — о матче ЛЧ: мы хотим победить «Карабах», наша энергия сейчас на высоте
