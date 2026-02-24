Форвард «Ньюкасла» Мёрфи: игра с «Карабахом» будет непростой, но приятно вернуться домой
Нападающий «Ньюкасла» Джейкоб Мёрфи высказался перед предстоящим вторым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА с «Карабахом». Встреча состоится во вторник, 24 февраля. Первая игра завершилась победой английской команды со счётом 6:1.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Приятно вернуться домой. Мы провели четыре очень тяжёлых выездных матча подряд, возвращение в нашу «гостиную», если можно так выразиться, — это то, чего мы все очень ждём. Здорово снова оказаться перед нашими болельщиками и играть на своём стадионе. Мы понимаем, что игра будет непростой, нам ещё многое предстоит сделать, но просто счастливы вернуться», — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.
