Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как изменился за 8 лет работы

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как изменился за 8 лет работы
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как изменился за восемь лет работы в петербургском клубе.

— За восемь лет работы в «Зените» как сильно вы изменились по-человечески?
— Трудно выдавать самому себе характеристику. Наверное, на этот вопрос лучше ответят те люди, кто рядом со мной. Возможно, категоричности во мне стало побольше. Я человек, который должен принимать каждую ситуацию и в любой делать максимум. По-человечески для меня был очень сложным первый год в «Зените». Но после него, наверное, я стал увереннее, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

