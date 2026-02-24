Семак: давление из-за второго 100-летия «Зенита» подряд? Юбилей — просто красивая цифра

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал своё отношение к разговорам о необходимости добиться результата в юбилейный год.

— Вы ощущаете дополнительное давление из-за второго 100-летия подряд и необходимости выиграть титул в эту дату?

— Да нам всегда нужно выиграть титул. Для болельщиков и журналистов юбилей ― это дополнительный стимул. Как и с юбилеем человека. Ну, будет тебе 50 лет. И что? Следом пойдёт 51-й год. Юбилей ― это просто красивая цифра. Наша цель ― выполнить задачи, которые стоят перед командой, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.