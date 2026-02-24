Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик ввёл строгие штрафы за опоздания для игроков «Барселоны» — Sport.es

Флик ввёл строгие штрафы за опоздания для игроков «Барселоны» — Sport.es
Комментарии

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик наложил крупные штрафы на игроков «Барселоны» за опоздания. В недавнем интервью 25-летний нападающий Ферран Торрес рассказал о новых правилах, которые ввёл тренер.

Теперь игрокам грозят серьёзные финансовые наказания за опоздания на тренировки и командные собрания. В частности, если кто-то опаздывает в день матча, штраф составляет € 40 тыс. Флик известен своей строгой дисциплиной. По информации Торреса, несмотря на более непринуждённую атмосферу каталонского футбола, он продолжает придерживаться жёсткого подхода.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года и с тех пор провёл 99 матчей, одержав 74 победы, девять ничьих и потерпев 16 поражений. В прошлом сезоне он привёл команду к победе в Ла Лиге.

Материалы по теме
«Важно вернуться на первое место». Флик — после победы «Барселоны» над «Леванте»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android