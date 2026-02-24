Флик ввёл строгие штрафы за опоздания для игроков «Барселоны» — Sport.es

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик наложил крупные штрафы на игроков «Барселоны» за опоздания. В недавнем интервью 25-летний нападающий Ферран Торрес рассказал о новых правилах, которые ввёл тренер.

Теперь игрокам грозят серьёзные финансовые наказания за опоздания на тренировки и командные собрания. В частности, если кто-то опаздывает в день матча, штраф составляет € 40 тыс. Флик известен своей строгой дисциплиной. По информации Торреса, несмотря на более непринуждённую атмосферу каталонского футбола, он продолжает придерживаться жёсткого подхода.

Флик возглавил «Барселону» летом 2024 года и с тех пор провёл 99 матчей, одержав 74 победы, девять ничьих и потерпев 16 поражений. В прошлом сезоне он привёл команду к победе в Ла Лиге.