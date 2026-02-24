Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам этого сезона

Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам этого сезона
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич спрогнозировал, какие команды покинут Мир РПЛ по итогам текущего сезона. После 18 туров последнее место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Сочи», набравший девять очков. На 15-й строчке располагается «Оренбург» (12), на 14-й — «Пари Нижний Новгород» (14), на 13-й — махачкалинское «Динамо» (15).

— Прогнозы на последнюю четвёрку? Если прогнозировать, давай.
— Думаю, что «Сочи» и «Динамо» Махачкала. Либо «Сочи» и «Пари НН», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля и завершится 17 мая 2026 года.

Константин Генич: состав ЦСКА — это чемпионская история
