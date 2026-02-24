Генич спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам этого сезона

Футбольный комментатор Константин Генич спрогнозировал, какие команды покинут Мир РПЛ по итогам текущего сезона. После 18 туров последнее место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Сочи», набравший девять очков. На 15-й строчке располагается «Оренбург» (12), на 14-й — «Пари Нижний Новгород» (14), на 13-й — махачкалинское «Динамо» (15).

— Прогнозы на последнюю четвёрку? Если прогнозировать, давай.

— Думаю, что «Сочи» и «Динамо» Махачкала. Либо «Сочи» и «Пари НН», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги возобновится в конце февраля и завершится 17 мая 2026 года.