Семак: сейчас не приходится говорить о преимуществе «Зенита», мы одни из претендентов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем статусе сине-бело-голубых в российском футболе.

— В чём вы всё-таки видите главные причины того, что «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне и рискует не стать им в этом? У вас что-то сломалось?
— Все команды подравнялись. В прошлые годы своевременность трансферов и сила игроков позволяли нам выглядеть сильнее остальных. Сейчас же мы одни из претендентов. Мы с этой задачей справляемся, боремся до последнего тура. Сейчас не приходится говорить о каком-то преимуществе «Зенита» над остальными, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
