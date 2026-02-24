Бубнов считает, что Сергей Семак мог бы работать главным тренером сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что возглавляющий санкт-петербургский «Зенит» Сергей Семак мог бы работать главным тренером сборной России по футболу.

«Семак… Я уже говорил, что он так долго по российским меркам тренирует и добился практически всего. Ему в какой-то степени тоже нужны перезагрузка и отдых. И проанализировать со стороны всё, что сейчас в мировом футболе происходит. И потом, как говорится, взяться с новыми силами для работы. Другой вопрос, где работать? Если нам разрешат выход на мировую и европейскую арены, снимут санкции, и мы начнём играть на уровне сборных, думаю, он неплохим кандидатом среди российских тренеров был бы на пост главного тренера сборной», — сказал Бубнов в стриме на своём YouTube-канале.