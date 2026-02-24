Скидки
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, какие матчи клуба разочаровали его осенью

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, какие матчи клуба разочаровали его осенью
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие матчи сине-бело-голубых разочаровали его минувшей осенью.

— Какой игрой «Зенита» осенью были довольны, а после какого кричали больше всего?
— Трудно выделять. Со «Спартаком» плохо сыграли, с «Крыльями» на выезде тоже не очень. Но я бы не сказал, что были откровенные провалы. С тем же «Ахматом» мы не заслужили поражения, это был ничейный матч, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

