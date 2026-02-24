Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, какие матчи клуба разочаровали его осенью

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие матчи сине-бело-голубых разочаровали его минувшей осенью.

— Какой игрой «Зенита» осенью были довольны, а после какого кричали больше всего?

— Трудно выделять. Со «Спартаком» плохо сыграли, с «Крыльями» на выезде тоже не очень. Но я бы не сказал, что были откровенные провалы. С тем же «Ахматом» мы не заслужили поражения, это был ничейный матч, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, после 18 матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.