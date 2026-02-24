Скидки
Главная Футбол Новости

Сергей Семак подробно рассказал о его задержании вместе с женой в аэропорту Мюнхена

Сергей Семак подробно рассказал о его задержании вместе с женой в аэропорту Мюнхена
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об истории с задержанием в аэропорту Мюнхена, которая произошла в декабре 2025 года.

— Кстати, а вот эта зимняя история с Мюнхеном, где вас с женой несколько часов не выпускали из страны, сильно омрачила впечатление от поездки?
— Поездка была по необходимости, а не чтобы комфортно провести время. Меня расстроила не сама ситуация, а совокупность факторов. По мне ― можно было это за полчаса решить. Причём нам пообещали, что нас посадят на наш рейс. В итоге — никуда нас не посадили, на рейс мы не успели, билеты не поменять и так далее. Но по сути — ничего страшного, никаких проблем. Нам задали вопросы, заполнили какие-то бумаги. Из-за одной бумажки мы провели в помещении несколько часов, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
