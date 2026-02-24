Скидки
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» заявили, что сделали всё возможное, чтобы сохранить Дмитрия Баринова

В «Локомотиве» заявили, что сделали всё возможное, чтобы сохранить Дмитрия Баринова
Комментарии

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался относительно перехода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Хавбек стал игроком красно-синих в это трансферное окно. В ЦСКА Баринов перешёл из «Локомотива», когда до окончания его действующего контракта оставалось около полугода.

— Почему не удалось переподписать контракт Дмитрия Баринова?
— Человек выбрал ЦСКА и ушёл. Обиделся он на что-то или нет — никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб.

— Вам не кажется, что так произошло, потому что в клубе слишком затянули, если бы летом сработали оперативнее, ситуация могла бы завершиться по-другому?
— Может, и так. В голову к Баринову залезть я не могу. Точно знаю, что в конце от нас он получил хорошее предложение, от которого отказался. Почему так произошло, обиделся ли он на кого-то, дали ли в другом клубе больше — сказать не могу. Не знаю. «Локомотив» сделал всё возможное, чтобы его оставить, — приводит слова Ульянова «Спорт-экспресс».

