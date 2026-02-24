Денисов предложил России провести товарищеский матч с Узбекистаном в 2026 году

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Узбекистана Виталий Денисов высказал мнение о необходимости организации товарищеского матча между сборными России и Узбекистаном в 2026 году.

«Уже не раз говорил, что России надо сыграть с Узбекистаном. Это будет прекрасный матч для обеих команд. Для Узбекистана это очень хороший соперник. И в России, и в Узбекистане был бы полный стадион. Всё-таки Узбекистан играет на ЧМ», — приводит слова Денисова Metaratings.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА. На данный момент не определены соперники в товарищеских матчах команды Валерия Карпина в 2026 году.