Сергей Семак: у «Зенита» всегда были конкуренты — то «Динамо», то «Краснодар», то «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентах сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Большим преимущество «Зенита» в принципе никогда не было (речь в интервью шла о нескольких последних сезонах. – Прим. «Чемпионата»). У нас всегда были конкуренты: то «Динамо», то «Краснодар», то «Локомотив». Мы держим свой уровень. В прошлом сезоне по количеству очков мы выдали гроссмейстерский показатель — 66 очков. Это был третий результат за моё время работы в клубе. В любом другом розыгрыше мы бы стали чемпионами. Вот если взять позапрошлый сезон, где мы набрали всего 57 очков, это не тот показатель, который гарантирует титул. Здесь я могу согласиться, что мы не демонстрировали хорошей игры. Нам улыбнулась удача, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.