Главная Футбол Новости

Сергей Семак: после 30 каждый год пролетает, как месяц в 20 лет. Я привык

Сергей Семак: после 30 каждый год пролетает, как месяц в 20 лет. Я привык
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о быстротечности времени.

— Вы сказали, что дети подросли. Не поражаетесь тому, как быстро летит время, когда на них смотрите?
— Я уже привык. После 30-35 колесо времени очень сильно ускоряется. Сейчас каждый год пролетает, как месяц в 20 лет. Время летит очень быстро, растут дети, внучки.

— В чём вы сейчас видите главный кайф такой большой семьи (у Семака восемь детей. – Прим. «Чемпионата»), как у вас?
— Мне нравится наблюдать, как они взрослеют. А ведь много за кем есть смотреть! Переживания о заботе в детстве сменились переживаниями внутренними. Всё-таки они живут в непростом мире. Хочется, чтобы они выросли хорошими людьми и были здоровы.

— Ваша жена недавно поделилась новостью, что ваш сын поступил в университет Эдинбурга на факультет, связанный с литературой, даже написал книгу стихов на английском. Читали?
— Да, конечно. Мне нравится всё, чем занимаются мои дети. Сын мечтает стать писателем. Он единственный на своём факультете, для кого английский – не родной язык. Дай бог, чтобы всё у него сложилось, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

