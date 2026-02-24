Сергей Семак: я не ругаюсь матом. Но среди игроков «Зенита» есть такие, от кого уши вянут

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что совершенно не ругается матом, но в команде есть игроки, от речи которых «уши вянут».

— А какой вы в моменты гнева во время плохих матчей?

— Разный. Тренер должен чувствовать, что нужно сказать. Я спокойный человек, но бывает, когда голос всё-таки нужно повысить.

— Но даже в эти моменты вы не ругаетесь матом?

— Не ругаюсь.

— Как это возможно в футбольной команде?

— Это моя личная позиция. Любому ругательству можно найти нормальный аналог в русском языке.

— Вы не ругались, даже когда были игроком?

— Возможно, я когда-то давно через кого-то передавал чьи-то слова, но для меня это неприемлемо. Я не кичусь этим, никому не навязываю. Это просто моя позиция.

— Вы в «Зените» за мат штрафуете, как делали это в «Уфе»?

— Какое-то время это было, но для нас штраф ― рычаг для управления, а не способ наказать.

— Кто главный матерщинник в «Зените»?

— Есть такие, от кого уши вянут, но не буду называть фамилии. При мне в раздевалке они стараются меньше ругаться, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.