Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: я не ругаюсь матом. Но среди игроков «Зенита» есть такие, от кого уши вянут

Сергей Семак: я не ругаюсь матом. Но среди игроков «Зенита» есть такие, от кого уши вянут
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что совершенно не ругается матом, но в команде есть игроки, от речи которых «уши вянут».

— А какой вы в моменты гнева во время плохих матчей?
— Разный. Тренер должен чувствовать, что нужно сказать. Я спокойный человек, но бывает, когда голос всё-таки нужно повысить.

— Но даже в эти моменты вы не ругаетесь матом?
— Не ругаюсь.

— Как это возможно в футбольной команде?
— Это моя личная позиция. Любому ругательству можно найти нормальный аналог в русском языке.

— Вы не ругались, даже когда были игроком?
— Возможно, я когда-то давно через кого-то передавал чьи-то слова, но для меня это неприемлемо. Я не кичусь этим, никому не навязываю. Это просто моя позиция.

— Вы в «Зените» за мат штрафуете, как делали это в «Уфе»?
— Какое-то время это было, но для нас штраф ― рычаг для управления, а не способ наказать.

— Кто главный матерщинник в «Зените»?
— Есть такие, от кого уши вянут, но не буду называть фамилии. При мне в раздевалке они стараются меньше ругаться, — сказал Сергей Семак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Эксклюзив
«Наша главная цель — даже не стать чемпионами». Открытый Семак — о себе и о «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android