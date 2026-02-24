Андрей Тихонов: мы всё сваливаем на судейство. Раз арбитр ошибся — он кому-то подсуживает

Российский тренер Андрей Тихонов высказался об уровне судейства в матчах Лиги Pari.

— Актуальна тема скандалов и коррупции в судействе. В Первой лиге сталкивались с чем-то подобным?

— Если брать моменты в каждой игре, то везде есть ошибки. Мы всё сваливаем на судейство. Нельзя это делать. Зачем всё на судей валить? Есть ошибки, которые очень сильно заметны, а есть ошибки, которые видят специалисты. Когда результативные ошибки, конечно, на них реакция другая. У нас как обычно: если судья ошибся, значит, он кому-то подсуживает. Правильно? У нас же так? У всех! Если ошибся два или три раза, то значит идёт заговор. У людей всегда вот так. А когда футболист не попадает по мячу два или три раза, они не говорят, что он не конкурентоспособен и не должен в этой команде играть. У нас всё находят в судьях. Вот в чём разница.

— Что скажете об уровне судейства?

— Был сильный коррупционный скандал в истории с «Торпедо». Сколько судей отстранили? Сколько под следствием? Вот о чём и речь, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.