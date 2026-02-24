Скидки
Байер 04 Леверкузен — Олимпиакос. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дембеле и Фабиан Руис отсутствовали на тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Монако» — Талларон

Дембеле и Фабиан Руис отсутствовали на тренировке «ПСЖ» перед матчем с «Монако» — Талларон
Комментарии

За день до второго стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Монако» на тренировке парижской команды отсутствовали нападающий Усман Дембеле и полузащитник Фабиан Руис. Об этом сообщил французский журналист Canal+ Оливье Талларон в соцсети Х.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй стыковой матч Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала турнира состоится завтра, 25 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Первый матч, который прошёл в Монако 17 февраля, завершился победой парижской команды со счётом 3:2.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегасская команда набрала 10 очков и заняла 21-е место. Парижский клуб заработал 14 очков и расположился на 11-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

